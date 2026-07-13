Hürmüz Boğazı yeniden kapandı

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken ABD ile İran arasında karşılıklı askeri operasyonların yoğunlaşması, bölgesel güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

Tarafların füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar, hem Körfez'deki dengeleri hem de uluslararası deniz ticaretini yakından ilgilendiren Hürmüz Boğazı'nın geleceğini yeniden gündeme taşıdı.

KARŞILIKLI FÜZE VE İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

ABD ve İran güçleri, karşılıklı olarak yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan askeri hareketlilik, son dönemde düşen tansiyonun yeniden yükselmesine neden olurken taraflardan gelen açıklamalar, çatışmanın genişleme riskine işaret etti.

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İRAN: ABD TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Tahran yönetimi, pazar günü Körfez bölgesindeki çeşitli ülkelerde bulunan ABD'ye ait askeri tesislerin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların kapsamı, olası hasar ve can kaybına ilişkin ise resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YENİDEN KAPATILDIĞI AÇIKLANDI

İran yönetimi, ayrıca dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını açıkladı. Küresel enerji ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Boğaz'daki olası kesintilerin, uluslararası piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

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GEÇİCİ ANLAŞMANIN GELECEĞİ BELİRSİZLEŞTİ

Yaşanan son gelişmeler, ABD ile İran arasında geçen ay imzalandığı belirtilen geçici anlaşmanın geleceğini de tartışmalı hale getirdi. Söz konusu anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasını ve taraflar arasında yürütülecek 60 günlük ek müzakerelerin ardından savaşın sona erdirilmesini hedeflediği ifade ediliyordu.

Ancak son saldırılar ve artan askeri gerilim, diplomatik sürecin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikleri artırırken, tarafların yeniden müzakere masasına dönüp dönemeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.