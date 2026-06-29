Oyuncu Neslihan Atagül evden paylaşım yaptı

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenmişti.

Ünlü çift, dünyaya gelen oğulları Aziz'in doğumuyla evliliklerini yeni bir mutlulukla taçlandırmıştı.

Doğum yaptıktan sonra ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül, zamanının büyük bölümünü minik oğlu Aziz ile geçiriyor.

"GÜNAYDIN"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Neslihan Atagül, bu kez oğlu Aziz'in piyano başındaki sevimli hallerini paylaştı. Güzel oyuncunun "Günaydın" notuyla yayınladığı karede, minik Aziz'in piyanoya olan merakı ve eşi Kadir Doğulu ile olan samimi sabah keyfi takipçilerinden tam not aldı.