Oyuncu Onur Tuna’nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Onur Tuna’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.

POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında adli tıpta örnek veren oyuncu Onur Tuna'nın test sonuçlarında uyuşturucu madde bulgularına rastlandığı bildirildi.

Onur Tuna'ın testlerinde esrarın etken maddesi olarak bilinen THC tespit edildi.

2 İSMİN DAHA TEST SONUCU BELLİ OLDU

Tuna dışında Tik Tok fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da test sonucu pozitif çıktı.

Gürkanlar'ın testinde kokain maddesi tespit edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında ünlü oyuncu Onur Tuna'nın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Onur Tuna, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu, daha önce Mucize Doktor, Yasak Elma, Mahkum ve Şahane Hayatım gibi yapımlarda boy göstermişti.