Oyuncular isyanda: Xbox modellerine dünya genelinde zam geldi

Teknoloji dünyasında tedarik zinciri krizleri derinleşirken oyun konsolu pazarından, tüketicileri üzecek büyük bir fiyat artışı haberi geldi.

Microsoft, popüler oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S modellerine 1 Ağustos 2026 itibarıyla küresel çapta zam geleceğini resmen duyurdu.

BİLEŞEN MALİYETLERİ 2 BUÇUK KATINA ÇIKTI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, son aylarda konsol depolama ve bellek maliyetlerinin iki buçuk katın üzerine çıktığı belirtildi.

Yetkililer, bu parça maliyetlerinin 2027 yılının sonbahar dönemine kadar yeniden ikiye katlanmasını beklediklerini ifade ediyor.

YENİ XBOX KONSOL FİYATLARI

Yeni zam kararıyla birlikte 512 GB depolamaya sahip Xbox Series S modelinin fiyatı 399,99 dolardan 499,99 dolara yükselecek.

Konsolun 1 TB depolamalı sürümü ise 449,99 dolar olan eski fiyatından 599,99 dolar seviyesine çıkacak.

Güçlü donanımıyla öne çıkan 1 TB Xbox Series X Digital sürümü 599,99 dolardan 749,99 dolara fırlayacak.

Standart diske sahip 1 TB Xbox Series X modeli ise 649,99 dolardan 799,99 dolara satılacak.

BİR MODELİN ÜRETİMİ TAMAMEN DURDURULDU

Microsoft, fiyat artışlarının yanı sıra 2 TB depolama alanına sahip tepe model Xbox Series X'in üretimini kalıcı olarak sonlandırdığını açıkladı.

Yaşanan bu parça krizi ve zam dalgasının, Apple gibi dev üreticilerin ardından konsol pazarını da uzun vadeli olarak etkilemeye devam etmesi bekleniyor.