Özbekistan'ı yenen Demokratik Kongo tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanan Afrika temsilcisi, son 32 turuna yükselmeyi başardı.

ÖZBEKİSTAN ÖNE GEÇMİŞTİ

Tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen iki ekip arasında Özbekistan, 10. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Orta Asya temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.

DEMOKRATİK KONGO GERİ DÖNDÜ

Khusanov'un Yoane Wissa'ya ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından kazanılan penaltıyı 68. dakikada gole çeviren Wissa skoru eşitledi.

78. dakikada Fiston Mayele takımını öne geçirirken, Wissa 90+1. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

SON 32 BİLETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti puanını 4'e yükselterek K Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi. Afrika temsilcisi, eleme turunda İngiltere ile eşleşti.

İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Özbekistan ise grubu puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

DEMOKRATİK KONGO TARİHE GEÇTİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde ederken, organizasyonda ilk kez grup aşamasını geçme başarısı gösterdi.

WISSA YILDIZLAŞTI

Yoane Wissa, Özbekistan karşısında attığı iki golle turnuvadaki gol sayısını 3'e yükseltti ve galibiyetin baş mimarı oldu.