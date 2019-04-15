taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7951
Euro
6.55715
Altın
1288.86
Borsa
95976.82
Gram Altın
240.297

Ankara'da otobüs ile temizlik aracı çarpıştı

Mamak-Kızılay-Batıkent hattında seyir halinde olan özel halk otobüsünün temizlik aracına arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

AA | 15.04.2019 - 08:38..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Ankara'da Mamak-Kızılay-Batıkent hattında çalışan Hüseyin Kabak idaresindeki 06 VPP 18 plakalı özel halk otobüsü, Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı'nda Erol Bağlıkoca'nın kullandığı 06 KT 103 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı.

Ankara'da otobüs ile temizlik aracı çarpıştı

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞ YAPTI

Kazada büyük çapta hasar meydana gelen özel halk otobüsündeki yolculardan 9'u ile temizlik aracı şoförü Bağlıkoca yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Ankara'da otobüs ile temizlik aracı çarpıştı

 

KAVŞAK ULAŞIMA KAPANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı bir süre ulaşıma kapandı.

Ankara'da otobüs ile temizlik aracı çarpıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

384
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

50
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

34
İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

İlber Ortaylı Azerbaycan'da konferans verdi

22
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

18
İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

İran'dan benzin fiyatları ile ilgili ABD'ye uyarı

15
Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

Karabük'te bir kişi keneden dolayı öldü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir