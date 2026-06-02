Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirledi

Mutlak butlanla beraber CHP'de yeni bir dönem başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü ve Özgür Özel ile ekibi görevden alındı.

Kılıçdaroğlu göreve gelir gelmez genel merkeze geçti ve MYK'sını belirlemek için de çalışmalara başladı.

MYK AÇIKLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı oldu.

Sarı kameralar karşısına geçti ve 19 kişilik Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nı duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SINDA KİMLER VAR

Sarı'nın duyurduğu MYK üyeleri şu şekilde;



• Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan

• Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

• Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

• Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri doğrudan Genel Başkana bağlı olarak faaliyet gösterecek olup çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütülecek.

İLK TOPLANTI YAPILACAK

Öte yandan Parti Sözcüsü Sarı, bugün yeni üyelerle birlikte saat 18.00'de ilk toplantının yapılacağını duyurdu.

"HIRSIZLARDAN HESAP SORACAĞIM" DEMİŞTİ

Kürsüden partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen “ne yapacaksınız?” sorularına yanıt verdiğini belirterek, “Ben hesap soracağım” ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasında yolsuzluk ve etik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, bu süreçte kararlı bir tutum izleyeceğini dile getirmişti.

“ARINMA” VURGUSU

Konuşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri “arınma” mesajı olmuştu.

Kılıçdaroğlu, “Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak” sözleriyle hem parti içi hem de ülke siyasetine yönelik bir temiz siyaset çağrısı yapmıştı.

