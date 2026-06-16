Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in yanında olan vekil sayısını açıkladı

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Mutlak butlan sonrası CHP'de işler karıştı.

Mahkeme, delegelere para karşılığı oy kullandırıldığına karar verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geri döndü.

Durum böyle olunca Özgür Özel ve ekibi de görevden alındı.

CHP'de ortaya çıkan koltuk kavgası sonrası Özel'in yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Özel'i destekleyen vekillerin sayısının da 100'ü geçtiği söylenirken Barış Yarkadaş, gerçeğin farklı olduğunu duyurdu.

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ÖZEL'İ KAÇ KİŞİ DESTEKLİYOR

TV100 ekranlarında konuşan Barış Yarkadaş, Özgür Özel'i destekleyen vekillerin sayısından da bahsetti.

Yarkadaş, Özel'in çevresinin verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özel'i destekleyen vekil sayısının 50'yi geçmediğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu;

"110 VEKİL İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

"110 milletvekilinin Özgür Özel'in yanında olduğu iddiası doğru değil.

"GERÇEK SAYI 40-44 ARASI"

Ben size gerçek sayıyı söylüyorum; Özgür Bey'in yanında duran, 'İstifa edip seninle gelirim' diyen milletvekili sayısı 40 ile 44 arasındadır.

"10 TANESİ DE BAŞKA PARTİLERDEN KATILANLAR"

Üstelik bu isimlerin zaten 10 tanesi CHP'ye başka partilerden katılan milletvekilleridir."

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