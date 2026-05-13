Özkan Yalım, Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

CHP'de sular durulmuyor.

Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandalları parti içinde büyük bir krize neden oldu.

Bu belediyeler arasından en çok sansasyon yaratanı ise Uşak olarak öne çıktı.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ

Etkin pişmanlık ifadesi veren Özkan Yalım, anlattıkları ile başka skandalları da gün yüzüne çıkardı.

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, partinin başına geçtiği 2023 Kurultayı öncesinde kongre sürecindeki masraflar için 1 milyon 200 bin TL gönderdiğini açıklaması oldu.

Özkan Yalım'ın ek ifadesinde Özgür Özel detayı: Sağlam bir paket halinde mavi valizime koy

İTİRAFLAR SONRASI DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yalım'ın itirafları ile ilgili tartışmalar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Bu gelişmeyi gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarından açıkladı.

SİLİVİRİ'DEN ÇORLU'YA NAKLEDİLDİ

Akşam saatlerinde Özkan Yalım Silivri Cezaevi'nden Çorlu Cezaevi'ne nakledildi.

Bunun yeni bir bilgi olduğunu söyleyen Yarkadaş, "Şu an belki ailesi bile bilmiyor. Ben de yayına girerken öğrendim. Özkan Yalım şu an Çorlu Cezaevi'ne nakledildi Silivri'den." dedi.

İTİRAFLARDAN SONRA KALMASI ZORLAŞTI

Öte yandan kararın alınmasında Yalım'ın, Silivri Cezaevi'nde itiraflardan sonra kalabilmesinin zorlaşması nedeniyle alındığı aktarıldı.

Silivri'de görüşe çıkması, avukatlarının gelmesi gitmesi konusunda bazı sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

CHP, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı bir süre ihraç edemedi.

Toplum baskısına dayanamayan CHP yönetiminin ihraç mekanizmasını devreye alması sonrası Yalım, "Ben yanarsam hepinizi yakarım." dedi; etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Yalım, Özgür Özel'in VIP makam aracının belediye kasasından 170 bin euro bedelle yaptırıldığını söyledi.

Özel'e, kurultay zamanı 200 bin lirası poşet içinde 1 milyon 200 bin lira para verdiğini itiraf etti.

Yalım, Özel'e alınan sıfır kilometre aracı, lüks saat ve çanta hediyelerini teker teker anlattı.

