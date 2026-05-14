Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmaları ortaya çıktı

Türkiye, Uşak'ta yapılan operasyonu ve Özkan Yalım'ın ifadelerini konuşuyor.

CHP'li belediyelerde her gün rüşvet ve yolsuzluk skandalı patlıyor.

Bunlardan en dikkati çekeni ise Uşak Belediyesi'nde yaşandı.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ

Etkin pişmanlık ifadesi veren Özkan Yalım, anlattıkları ile başka skandalları da gün yüzüne çıkardı.

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, partinin başına geçtiği 2023 Kurultayı öncesinde kongre sürecindeki masraflar için 1 milyon 200 bin TL gönderdiğini açıklaması oldu.

ÖZEL'LE KONUŞMALARINI DOSYAYA SUNDU

Özkan Yalım ile Özgür Özel’in yazışmalarına ulaşıldı.

Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel ile yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi.

MAVİ VALİZ İLE PARA ULAŞTIRDI

Yalım’ın, Özgür Özel’e mavi valiz ile ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel ile yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi.

"DENİZLİ'DE BENİM ARABAYA KOY"

Özel'in, Özkan'a yazdığı mesajda paralar için "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver." dediği görülüyor.

NELER OLMUŞTU?

CHP, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı bir süre ihraç edemedi.

Toplum baskısına dayanamayan CHP yönetiminin ihraç mekanizmasını devreye alması sonrası Yalım, "Ben yanarsam hepinizi yakarım." dedi; etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

Yalım, Özgür Özel'in VIP makam aracının belediye kasasından 170 bin euro bedelle yaptırıldığını söyledi.

Özel'e, kurultay zamanı 200 bin lirası poşet içinde 1 milyon 200 bin lira para verdiğini itiraf etti.

Yalım, Özel'e alınan sıfır kilometre aracı, lüks saat ve çanta hediyelerini teker teker anlattı.

