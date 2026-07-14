Özlem Vural Gürzel: Abdullah Özdemir Başkanımız, Beykoz'da hep bizimle

Belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarının yanı sıra mutlak butlan kararı ve çift başlılık ile gündemdeki yerini koruyan CHP, Beykoz'u aylar önce kaybetti.

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti çatısı altında çalışmalarını sürdüren Gürzel, Bahar Feyzan'a konuk oldu.

Beykoz'daki çalışmalarından bahseden Gürzel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in kendisine olan desteğini de anlattı.

Gürzel, şöyle dedi;

"BEYKOZ'LA İLGİLİ OLAYLARA HAKİM"

"İl Başkanımızla da konuşuyoruz. Sağ olsun, o kadar ilgili ki Beykoz'la, bizimle Abdullah Özdemir Başkanımız.

Onunla da konuşuyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz? Kendisi de tabii çok güzel bir sinerji de oluştu aramızda.

O da belediye başkanlığından geldiği için çok daha olaya hakim. Daha fazla ne getirebiliriz? Bunu da yapalım...

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

"ÇOK İYİ BİR YÖNETİCİ"

Çok da sevilen bir belediye başkanıydı. Ama özünde de iyi bir yönetici.

"ARADA FERSAH FERSAH FARK VAR"

Şimdi yine kıyasa döneceğim. İki il başkanlığıyla da çalıştım diye düşünelim. Yani arada inanılmaz büyük bir fark var. İnanılmaz büyük bir fark. Nezaket, destek, iş bilme, hizmet etme isteği... Fersah fersah fark var arada.

"BENİMLE DERTLENİYOR"

Yani Abdullah Başkan, hep 'Daha iyi ne yapabiliriz? Daha çok nasıl temas edebiliriz? Vatandaşla nasıl temasımızı artırabiliriz?' diye benimle beraber dertleniyor. Bu da gerçekten sahaya yansıyor. Bu da gerçekten anketlere yansıyor."