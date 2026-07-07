Pakistan'da 12 yıl boyunca alıkonulan kadın, 5 çocuğuyla beraber kurtarıldı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bara bölgesinde yaşayan Fransız uyruklu anne ile 5 çocuğu, eşi tarafından 12 yıl boyunca alıkonuldu.

Tüyler ürperten bu olay, çiftin oğullarından birinin evden gizlice çıkarak polise ihbarda bulunmasının ardından ortaya çıktı.

Bunun üzerine polis, Hayber Pahtunhva eyaletinin dağlık Bara bölgesindeki eve operasyon düzenledi.

DIŞ DÜNYAYLA BAĞI KOPTU

54 yaşındaki Yasmina, ailenin 2014 yılında Avustralya'dan Pakistan'a taşındığını ve o zamandan beri dış dünyayla tamamen bağlarının koptuğunu söyledi.

ÇOCUKLAR HİÇ OKULA GİTMEDİ

Yasmina'nın kimseyle görüşmesine izin verilmediği, çiftin iki büyük çocuğunun eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldığı, Pakistan'da doğan üç küçük çocuğun ise hiç okula gitmediği öğrenildi.

"BİZİ HERGÜN DÖVERDİ VE SÜREKLİ BASKI KURARDI"

Yasmina, "Özgürlüğümüzden yoksunduk. Kocam bize bir eş ve baba olarak şefkat göstermedi. Bizi her gün döverdi ve sürekli baskı kurardı. Geleceğimin mahvolduğuna inanmıştım, çocuklarımın da kaderinin yok olmasından korkuyordum" dedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin kimliğini açıklanmazken, Pakistan vatandaşı olan kişinin Yasmina ile Avustralya'da tanıştığını ve çiftin 2003 yılında evlendiği bildirildi.

Şüpheli şahıs, eşini ve çocuklarını 12 yıl boyunca istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

FRANSA'YA DÖNECEK

Bölgede bulunan bir kadın sığınma evinde kalan kadının, Fransa'ya dönmeyi planladığı öğrenildi.