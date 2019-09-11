Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

Pamukkale; doğası, görüntüsü, tarihi ile her zaman kendisine hayran bırakan yerlerden...

GÜN BATIMI TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Pamukkale'de, bu kez gün batımı görüntülendi. Yapısı ve tarihi ile özellikle Uzak Doğulu turistlerin ilk durağı olan Pamukkale, akşam saatlerinde gün batımını fotoğraflamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti de ilgi görüyor. Yıllara meydan okuyan antik tiyatro, güneşin batışını fotoğraflamak isteyen turistlerin akınına uğruyor.

"ÇOK HARİKA"

Pamukkale’nin eşsiz doğasını fotoğraflayan Meksikalı bir turist, “Çok güzel. Biz Meksikalıyız. Kardeşimle geldik. Çok harika. Tüm arkadaşlarıma fotoğrafları gönderiyorum. Çok güzel hava var.” dedi.

YAKLAŞIK 1 SAAT VAKİT GEÇİRİYORLAR

Turistler yaklaşık 1 saat boyunca güneşin batışını, Denizli ve Pamukkale manzarası eşliğinde izleme imkanı buluyor.