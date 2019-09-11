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Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Pamukkale'deki gün batımının büyüsüne kapılıyor.

İHA | 11.09.2019 - 12:04..
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Pamukkale; doğası, görüntüsü, tarihi ile her zaman kendisine hayran bırakan yerlerden...

Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

GÜN BATIMI TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Pamukkale'de, bu kez gün batımı görüntülendi. Yapısı ve tarihi ile özellikle Uzak Doğulu turistlerin ilk durağı olan Pamukkale, akşam saatlerinde gün batımını fotoğraflamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti de ilgi görüyor. Yıllara meydan okuyan antik tiyatro, güneşin batışını fotoğraflamak isteyen turistlerin akınına uğruyor.

Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

"ÇOK HARİKA"

Pamukkale’nin eşsiz doğasını fotoğraflayan Meksikalı bir turist, “Çok güzel. Biz Meksikalıyız. Kardeşimle geldik. Çok harika. Tüm arkadaşlarıma fotoğrafları gönderiyorum. Çok güzel hava var.” dedi.

Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

YAKLAŞIK 1 SAAT VAKİT GEÇİRİYORLAR

Turistler yaklaşık 1 saat boyunca güneşin batışını, Denizli ve Pamukkale manzarası eşliğinde izleme imkanı buluyor.

Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

Pamukkale, turistleri gün batımıyla mest ediyor

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