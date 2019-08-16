Pamukkale'de turistler fahiş fiyatlarla karşı karşıya

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Öyle ki sadece Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 70 bin ziyaretçi soluğu Pamukkale'de aldı.

Beyaz Cennet adını alan Pamukkale, son günlerde büfelerdeki fahiş fiyatlarla gündemde.

İŞTE YÜKSEK FİYATLAR

60 liraya Pamukkale traventenlerine giriş yapan turistler, küçük su alabilmek için 20 lira ödemek zorunda. Küçük meyve suyu ise 35 lira fiyatla satışta.

Yerli ve yabancı turistleri isyan noktasına getiren fahiş fiyatlar bununla da sınırlı değil. Canınız dondurma çekerse bir külaha 29 lira ödemek zorundasınız.