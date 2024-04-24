Tatlının yanında ayran ya da süt içilmesinin sebebi bakın neymiş… Bir Osmanlı geleneği olan tatlının yanında ayran ya da süt içmek meğer tamamen bir sağlık deposuymuş. İşte, tatlıların yanından ayran ya da süt içilmesinin asıl nedeni…

ensonhaber.com

Özellikle de bayram ziyaretleri sırasında bolca ikram edilen tatlıların yanında içilen ayran ve süt sağlığınız için bakın nasıl faydalar sağlıyormuş.

Bir Osmanlı geleneği olan tatlı yanında ayran veya süt ikramı beslenme uzmanlarına göre sağlığınız açısından oldukça önemli bir gelenek.

Uzmanlar, tatlıların yanında ikram edilen bu içecekler sayesinde o tehlikelerden korunuyorsunuz.

İşte, tatlıların yanında süt ya da ayran içmenin faydaları…

Şerbetli tatlılar arasında herkesin bayılarak tükettiği baklavanın yanında içeceğiniz ayran ile aldığınız karbonhidratların daha kısa sürede tüketimini sağlayacaksınız.

Ayrıca baklava şekerli bir tatlı olduğundan fazla tüketildiğinde dişlerde hasara neden olabilecek bir tatlı çeşididir. Yanında içeceğiniz ayran ise, baklavanın şekerinin dişlerde kalmasını önlediğinden dişleri korumaya yardımcı olur.

Ayranın yanı sıra tatlının yanında içilen bir çay bardağı süt de içerdiği protein sayesinde kan şekerindeki yükselişini dengeleyecek ve ani şeker yükselmelerinin önüne geçecektir.