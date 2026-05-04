Parma'yı yenen Inter şampiyonluğa ulaştı

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter, Parma'yı ağırladı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Inter'in gollerini 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.

ŞAMPİYONLUK GELDİ

Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.