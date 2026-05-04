Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı: Alt sıralarda tüm hesaplar değişti
Süper Lig'de 32. haftanın perdesi kapandı. Şampiyonluk yarışının yanı sıra küme düşme hattındaki belirsizlik de sürerken alt sıralardaki rekabet iyice kızıştı.
Galatasaray, Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede rakibine 4-1 yenilerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi ve 74 puanda kaldı.
Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 70'e yükseltti.
Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken puanını 52'ye yükselten Göztepe, 5. basamağa yerleşti.
KÜME DÜŞME HATTINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLMEDİ
Haftayı galibiyetle kapatan Fatih Karagümrük, puanını 24 yaparak ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.
Kayserispor 27, Antalyaspor ve Eyüpspor 29, Kasımpaşa 32, Alanyaspor 34 puana yükselirken sahadan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.
32. HAFTANIN SONUÇLARI
Rizespor-Konyaspor: 3-2
Gaziantep FK-Beşiktaş: 0-2
Fenerbahçe-Başakşehir: 3-1
Trabzonspor-Göztepe: 1-1
Samsunspor-Galatasaray: 4-1
Kayserispor-Eyüpspor: 1-1
Antalyaspor-Alanyaspor: 0-0
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 1-0
Kasımpaşa-Kocaelispor: 1-1
33. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. haftanın programı şöyle:
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
Kocaelispor-Fatih Karagümrük
Eyüpspor-Rizespor
Alanyaspor-Kayserispor
Başakşehir-Samsunspor
Göztepe-Gaziantep FK
Konyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray-Antalyaspor
Beşiktaş-Trabzonspor