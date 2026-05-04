Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı: Alt sıralarda tüm hesaplar değişti

Süper Lig'de 32. hafta sona erdi.

Galatasaray, Samsunspor'a konuk olduğu mücadelede rakibine 4-1 yenilerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi ve 74 puanda kaldı.

Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 70'e yükseltti.

Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken puanını 52'ye yükselten Göztepe, 5. basamağa yerleşti.

KÜME DÜŞME HATTINDA DÜĞÜM ÇÖZÜLMEDİ

Haftayı galibiyetle kapatan Fatih Karagümrük, puanını 24 yaparak ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

Kayserispor 27, Antalyaspor ve Eyüpspor 29, Kasımpaşa 32, Alanyaspor 34 puana yükselirken sahadan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

32. HAFTANIN SONUÇLARI

Rizespor-Konyaspor: 3-2

Gaziantep FK-Beşiktaş: 0-2

Fenerbahçe-Başakşehir: 3-1

Trabzonspor-Göztepe: 1-1

Samsunspor-Galatasaray: 4-1

Kayserispor-Eyüpspor: 1-1

Antalyaspor-Alanyaspor: 0-0

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 1-0

Kasımpaşa-Kocaelispor: 1-1

33. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. haftanın programı şöyle:

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Kocaelispor-Fatih Karagümrük

Eyüpspor-Rizespor

Alanyaspor-Kayserispor

Başakşehir-Samsunspor

Göztepe-Gaziantep FK

Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Antalyaspor

Beşiktaş-Trabzonspor

Kayserispor ile Eyüpspor berabere kaldı

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Antalyaspor ile Alanyaspor eşitliği bozamadı