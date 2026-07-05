Peru'da salsa tutkunlarından dünya rekoru: 2 binden fazla çift aynı anda dans etti

Peru, salsa tutkusunu bu kez dünya rekoruyla taçlandırdı. Başkent Lima'da düzenlenen geniş katılımlı etkinlikte 2 binden fazla çift aynı anda salsa eğitimi alarak "dünyanın en büyük salsa dansı dersi" unvanını kazandı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, hem dansseverleri hem de farklı yaş gruplarından katılımcıları aynı ritimde buluşturdu.

BİNLERCE ÇİFT AYNI ANDA PİSTE ÇIKTI

4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen organizasyonda, 2 binden fazla çift salsa eğitmenlerinin yönlendirmesiyle aynı koreografi ve adımları uygulayarak Guinness Dünya Rekoru için dans etti. Büyük ilgi gören etkinlik boyunca Lima adeta açık hava dans pistine dönüştü.

Katılımcılar, salsa müziğinin ritmi eşliğinde uzun süre dans ederek rekorun kırılmasını sağlayan performansa imza attı.

ORGANİZASYON CALLAO BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENDİ

Rekor denemesi, Callao Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan yüzlerce dansçı yer aldı. Müzik ve dansın birleştirici gücünü ön plana çıkaran organizasyon, izleyicilerden de yoğun ilgi gördü.

Festival havasında geçen etkinlik, Peru'nun zengin kültürel mirasını ve salsa geleneğini geniş kitlelerle buluşturdu.

PERU'NUN SALSA KÜLTÜRÜ DÜNYAYA TANITILDI

Guinness Dünya Rekoru ile taçlanan organizasyon, Peru'nun Latin Amerika'daki güçlü salsa geleneğini uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı. Ülkenin, salsa müziği ve dansının önemli merkezlerinden biri olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Yetkililer, böylesine büyük katılımlı organizasyonların hem kültürel mirasın korunmasına hem de Peru'nun turizm potansiyelinin tanıtılmasına katkı sağladığını belirtti.

SALSA, PERU'DA YAŞAMIN AYRILMAZ PARÇASI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, Peru toplumunun salsa kültürüne duyduğu ilgiyi ve bağlılığı da ortaya koydu. Müzik ve dansın günlük yaşamın önemli unsurlarından biri olmaya devam ettiği ülkede, kırılan dünya rekoru yalnızca sportif ve kültürel bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin de simgesi olarak değerlendirildi.