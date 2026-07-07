Pluribus 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman? 2026 yayın tarihi

Breaking Bad ve Better Call Saul ile televizyon tarihine damga vuran Vince Gilligan'ın Apple TV+ dizisi Pluribus, ilk sezonunun ardından ikinci sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Deadline'a konuşan Gilligan, ikinci sezonun yazım sürecinde önemli ilerleme kaydettiklerini ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Ünlü yapımcı, senaryo ekibinin sezonun yarısından biraz fazlasını tamamladığını belirtti.

"Daha hızlı olmasını isterdim"

Gilligan, kaliteli bir hikâye oluşturmanın zaman aldığını vurgulayarak yeni sezonun kısa sürede ekranlara gelmeyeceğinin sinyalini verdi.

Ünlü yönetmen, "Daha hızlı ilerlemeyi isterdim ama iyi bir iş çıkarmak zaman alıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca dizinin her yıl yeni sezon yayınlayan yapımlardan biri olmayacağını da dile getirdi.

Hedef dört sezon

Gilligan, daha önce yaptığı açıklamalarda Pluribus için yaklaşık dört sezonluk bir hikâye planladığını söylemişti. Ancak bu planın kesin olmadığını ve dizinin gidişatına göre değişebileceğini de ifade etti.

İkinci sezonun Apple TV+ tarafından önceden onaylandığı da biliniyor.

Yeni sezon ne zaman

Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil.

Senaryo çalışmalarının devam etmesi nedeniyle çekimlerin ilerleyen dönemde başlaması bekleniyor. Bu nedenle yeni sezonun 2027'den önce izleyiciyle buluşmasının zor olduğudeğerlendiriliyor.