Polis maaşları ne kadar oldu? 2026 Polis memuru, komiser, emniyet müdürü maaşları
Yüzde 13.52'lik zam oranının akabinde polis memuru, komiser ve başkomiserlerin Temmuz 2026 itibarıyla alacağı güncel maaşlar da belli oldu. İşte, yeni zamlı polis maaşları...
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Temmuz ayı maaş zammını bekleyen milyonlarca memur için beklenen gün geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.
Polis memuru, komiser, başkomiser, trafik polisi, yunus polisi, çevik kuvvet, emniyet müdürü rütbelerinin 2026 Temmuz ayı zamı maaşları belli oldu.
Binlerce polis, "ne kadar maaş alacağım" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki; zamlı polis maaşları ne kadar oldu? Ne kadar zam geldi? İşte unvanlara göre zamlı polis maaşları...
ZAMLI POLİS MAAŞLARI 2026
Yüzde 13,52'lik memur maaş zammı esas alındığında, polis maaşları yaklaşık olarak aşağıdaki seviyelere yükseldi:
- Polis memuru (8/1): Yaklaşık 92.650 TL
- Yeni başlayan polis memuru: Yaklaşık 87.400 TL - 96.500 TL
- Komiser: Yaklaşık 97.600 TL - 107.800 TL
- Başkomiser (3/1): Yaklaşık 101.280 TL
- Emniyet Müdürü: Yaklaşık 107.800 TL - 130.500 TL
- Trafik polisi: Yaklaşık 96.500 TL - 107.800 TL
- Yunus polisi: Yaklaşık 96.500 TL - 107.800 TL
- Çevik Kuvvet polisi: Yaklaşık 94.200 TL - 107.800 TL
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi