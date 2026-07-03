Polis maaşları ne kadar oldu? 2026 Polis memuru, komiser, emniyet müdürü maaşları

Temmuz ayı maaş zammını bekleyen milyonlarca memur için beklenen gün geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Polis memuru, komiser, başkomiser, trafik polisi, yunus polisi, çevik kuvvet, emniyet müdürü rütbelerinin 2026 Temmuz ayı zamı maaşları belli oldu.

Binlerce polis, "ne kadar maaş alacağım" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki; zamlı polis maaşları ne kadar oldu? Ne kadar zam geldi? İşte unvanlara göre zamlı polis maaşları...

ZAMLI POLİS MAAŞLARI 2026

Yüzde 13,52'lik memur maaş zammı esas alındığında, polis maaşları yaklaşık olarak aşağıdaki seviyelere yükseldi: