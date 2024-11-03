Abdullah Çatlı'nın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti

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Abdullah Çatlı..

Türk siyasi tarihinde oldukça önemli bir yer tutan Abdullah Çatlı, Türkiye'nin 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşadığı çalkantılı dönemlerinde adından sıkça söz ettirdi.

Ülkücü hareketin içinde önemli bir yere sahip olan Abdullah Çatlı; 1977 yılında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı, 1978 yılında da Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Onun hakkında çeşitli suçlamalar medyada sıkça yer aldı.

Ancak aradan geçen yıllarda, o dönem yaşananların üzerindeki sis perdesi aralandı ve Abdullah Çatlı ile ilgili söylenen birçok şeyin yanlış olduğu görüldü.

ASALA'YI BİTİREN İSİM

Siyasi kariyeri boyunca suçlamalarla karşı karşıya kalan Abdullah Çatlı, Türkiye'yi çeşitli saldırılarla hedef alan ASALA'nın bitirilmesinde büyük rol oynadı.

SUSURLUK KAZASI

Tarihler 3 Kasım 1996'yı gösterirken Balıkesir Susurluk'ta şüpheli bir kaza meydana geldi.

Seyir halindeki bir otomobil, benzin istasyonundan çıkmakta olan bir kamyonun altında kaldı.

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, Gonca Us ve Mehmet Özbay olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Mehmet Özbay kimliğini taşıyan kişinin Abdullah Çatlı olduğu anlaşıldı.

Böylece olayın basit bir trafik kazası olmadığı ortaya çıktı.

Araçtaki bir diğer isim, dönemin Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'tı.

Bucak, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Sedat Bucak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağırlığı olan ‘Bucak Aşireti’nin lideri olarak biliniyordu.

Bu aşirete bağlı korucular 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK ile mücadelede kolluk güçlerinin yanında hareket eden gruplar arasında yer alıyordu.

28 YIL OLDU, ABDULLAH ÇATLI UNUTULMADI

Susurluk kazası uuzunca süre hem siyasetin hem de kamuoyunun gündeminde yer tuttu.

Aradan yıllar geçti.

Abdullah Çatlı, Ülkücü camiada hala büyük bir saygıyla anılıyor.

Ölümünün üzerinden 28 yıl geçti.

Abdullah Çatlı ölüm yıldönümü olan 3 Kasım'da sevenleri tarafından dualarla anılıyor.

DEVLET BAHÇELİ: ABDULLAH ÇATLI ÖĞRENCİMDİ

Abdullah Çatlı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştı.

MHP Lideri, bu durum sorulduğunda Abdullah Çatlı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"12 Eylül öncesi asistanlık yaptığım yerde öğrencimdir. Öğrencilik döneminde çok efendi, iyi bir Ülkücü, davasına inanmış bir kardeşimizdir."

MUHSİN YAZICIOĞLU: BİZ ONU TEMİZ BİR ANADOLU ÇOCUĞU OLARAK TANIDIK

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da Abdullah Çatlı için şu açıklamayı yapmıştı:

"Değerli kardeşim Abdullah Çatlı'nın şahsında bir kuşağı, bir nesli burada saygıyla anmak istiyorum. Çünkü o sadece bir sembol, onun şahsında vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, devletin ebed müddet yaşamasına, bayrağımızın şerefine ve ezanlarımızın semalarımızda yükselmesine kendini adamış bir kuşağı burada anıyorum. O kuşak, o nesil kendi şahsi çıkarlarını milletin çıkarlarına feda etmiş olan, belki hayatlarında şahsi olarak mutluluğu tadamamış ama sadece hizmetin fedakarlığın tadına varmış olan bir gençliktir. Ben burada tüm o gençliği anıyorum. Abdullah Çatlı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz onu temiz bir Anadolu çocuğu olarak tanıdık" helal süt emmiş tertemiz bir Anadolu çocuğu olarak Ankara'ya geldi. Oraya geldiğinde de mahçuptu. Baktığında yüzü kızarırdı ve harama helale riayet ederdi."

Abdullah Çatlı'nın 28. ölüm yıldönümünde mesaj paylaşan isimlerden biri de MHP camiasından Tolgahan Öksüz oldu.

Öksüz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Allah’ım şehidimizin mekanını cennet eyle. Ülkücülüğünü kendimize şiar edindiğimiz Abdullah Çatlı’yı rahmetle anıyorum. Türlü iftiralarla itibarsızlaştırıldıkça sevgin daha büyüdü, zira sen çocukluk kahramanımızsın."