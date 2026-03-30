Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sıfır atık, çevre kadar ekonomik ve sosyal bir sorumluluktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıfır atık yalnızca çevresel bir tercih değil; ekonomik, sosyal ve ahlaki bir sorumluluk ve nesiller arası adalet için zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, daha yaşanabilir bir dünya için kaynakların verimli kullanılmasının, israfın önlenmesinin ve üretim ile tüketim süreçlerinde sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

BM Genel Kurulu’nda 14 Aralık 2022’de Türkiye’nin ana sunuculuğunda ve 105 ülkenin ortak desteğiyle oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan edilmişti. Yılmaz, bu yıl dönümü vesilesiyle, vizyonun Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşmasına öncülük eden Emine Erdoğan’a ve katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı paylaşımında, kaynakları verimli kullanarak israfı önlemenin ve her bireyin üretim ve tüketim süreçlerinde sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, bu anlayışın sürdürülebilir bir gelecek için temel şart olduğunu belirtti.