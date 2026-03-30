AK Parti Sözcüsü Çelik: Sıfır Atık Hareketi, dünyaya sahip çıkmanın küresel ilham kaynağıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığın pek çok tehditle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Savaşlardan ekolojik krizlere, nefret ideolojilerinden açlık ve susuzluğa kadar çok boyutlu tehditler dünyamızı, insanlığı ve insani değerleri tehdit ediyor. Bu tehditlere direnmek ve değerlerimize sahip çıkmak için ‘insanlık ittifakı’na katkı sunmaya ve öncülük etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"EMİNE ERDOĞAN'IN ÖNCÜLÜĞÜ, KÜRESEL BİR ÖRNEK OLUŞTURDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık Projesi’nin, insanlık ittifakına önemli katkılar sunduğunu belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 2022 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmiştir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz.

SIFIR ATIK, İNSANLIK İÇİN BİR SORUMLULUK

Çelik’in mesajı, Sıfır Atık Hareketi’nin yalnızca çevreyi koruma değil, aynı zamanda küresel dayanışma ve insanlık değerlerini savunma boyutunu da ön plana çıkarıyor. Hareket, Türkiye’nin liderliğinde dünyaya örnek teşkil eden bir uygulama olarak öne çıkıyor.