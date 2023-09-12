Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinde yerel seçimlere yönelik hazırlıklar ele alındı.

AA

Yerel seçimlere kısa süre kala 6'lı masanın dağılan üyeleri hazırlığa başladı.

Seçimden sonra CHP listelerinden TBMM'ye giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise grup kurarak ikili ittifaka devam etti.

Saadet Partisi Grubu'nu kuran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu kapsamda bir araya geldi.

Gündem başlığı yerel seçimler...

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki genel başkanın görüşmesinde, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ve yeni yasama dönemine ilişkin konular ele alındı.

"Yerel seçim hazırlığında tam mutabakat"

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 28 Temmuz 2023 tarihli görüşmede mutabık kalınan ilkeler ve gündemler sonrasında çalışmalarına başlayan ekiplerin hazırladığı yerel seçim çalışma dosyalarının, genel başkanlar tarafından değerlendirildiği ve tam mutabakatla çalışmalara devam edileceği bildirildi.

İki partinin yeni dönemde meclis gündemine getireceği konu başlıklarıyla ilgili hazırlanan çalışmaların detayları da Karamollaoğlu ve Davutoğlu tarafından değerlendirildi.

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Yerel seçim konulu ikinci görüşme

İki lider, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıklayıp tüm partilere de bu yönde çağrı yapmasının ardından 29 Ağustos'ta apar topar bir araya gelerek konuyu istişare etmişti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)