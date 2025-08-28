AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Terörsüz Türkiye, en önemli görevimiz

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında partisinin Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Elitaş, 23 yıllık iktidarları süresince Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir’de de yatırım ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

"SEÇİMDEN SEÇİME ÇALIŞAN BİR PARTİ DEĞİLİZ"

AK Parti’nin seçim biter bitmez bir sonraki seçim için hazırlıklara başlayan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Elitaş, il başkanını ve yönetim kurulunu tebrik etti. Program kapsamında milletvekillerinin merkez ve 7 ilçede vatandaşlarla buluşacağını, ardından esnaf, sanayi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılacağını belirtti.

"BÖLGEMİZ KAYNAYAN KAZAN HALİNE GELDİ"

Elitaş, 2023 Şubat’tan itibaren bölgede olağanüstü gelişmeler yaşandığını söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı, 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlayan saldırılar ve 2024 Aralık’ta Suriye’deki gelişmelerin bölgeyi bir “kaynayan kazan” haline getirdiğini ifade etti.

"BİRLİK VE BERABERLİKLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak hedeflerinin güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğunu dile getiren Elitaş, şunları kaydetti:

İç unsurlarımızı tahkim ederek birlik ve beraberlik içinde yürüyüşümüzü tamamlamak için bir demokrasi hareketi başlattık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faaliyetleriyle 2026 başından itibaren 86 milyonun aynı hedefe koştuğu bir Türkiye’yi göreceğiz. Çünkü buna mecburuz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ"

Elitaş, Türkiye’nin en huzurlu, güvenli ve güçlü ülke olması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, “‘Türkiye Yüzyılı’nı ve ‘Terörsüz Türkiye’yi inşa edebilmek için sabırla çalışmalıyız” dedi.

Ahi Evran-ı Veli’nin “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” sözünü hatırlatan Elitaş, bu anlayışla Kırşehir’den başlattıkları “Terörsüz Türkiye” hareketinin tüm ülkeye örnek olacağına inandığını söyledi.

Toplantıya AK Parti milletvekilleri, MKYK üyeleri, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, belediye ve ilçe başkanları katıldı.