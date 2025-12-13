Özgür Özel: Asgari ücret 39 bin lira olmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlara hitap etti. Türkiye’yi il il gezerek toplumun her kesiminin sesini duyurmaya çalıştıklarını belirten Özel, TBMM’de süren bütçe görüşmelerini eleştirerek mevcut bütçenin halkın beklentilerini karşılamadığını savundu.

Özel, “Millet Meclis’te yoksa, Meclis bundan sonra meydanlarda, sokaklarda olacaktır” ifadelerini kullandı.

"AFİŞİ TOPLAYAN DEĞİL, MİLLETİ TOPLAYAN KAZANIR"

Miting öncesinde parti afişlerinin indirildiğini öğrendiğini söyleyen Özel, bunun kendilerini yıldırmadığını belirtti. “Afişi toplayan hiç kimsenin seçim kazandığını görmedim. Seçimi milleti toplayanlar kazanır” diyen Özel, Kayseri’de meydanı dolduran kalabalığa dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI: "HEM VEREN HEM DE ALAN MUTLU OLMALI"

Asgari ücret görüşmelerine özel bir başlık açan Özel, işverenin de desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Küçük esnaf, tekstil sektörü ve küçük atölyelerde çalışanlar için işverene sosyal güvenlik prim desteği verilmesini öneren Özel, “Bu destek kişi başı 10 bin lira olmalı” dedi.

Asgari ücretin 27-28 bin lira seviyesinde kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, “Asgari ücret alan için 39 bin lira olmalı. Veren için de 29 bin lira seviyesinde desteklenmiş bir model kurulmalı. Hem işverenin içi rahat etmeli hem çalışanın yüzü gülmeli” diye konuştu.

YARGI ELEŞTİRİSİ VE GİZLİ TANIK İDDİALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, iddiaların somut delillere dayanmadığını savundu. Gizli tanıklık yapan bazı isimlerin ifadelerini geri çektiğini öne süren Özel, yargı sürecinin siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını iddia etti.

Özel, yargılamaların uzun yıllara yayılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Kanıtı olmayan davalarla bir ülkenin geleceği rehin alınamaz” dedi. Davaların canlı yayınlanması çağrısını da yineledi.

İMAMOĞLU İÇİN İMZA KAMPANYASI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına da değinen Özel, 9 ayda 25,1 milyon imza toplandığını açıkladı. Kayseri mitinginin bu imzaların halka açık şekilde paylaşıldığı ilk meydanlardan biri olduğunu belirten Özel, “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” mesajını verdi.

"İKTİDARDA GENÇLERİN GÖZÜ, YURT DIŞINDA OLMAYACAK"

İktidara gelmeleri halinde gençlerin geleceğini Türkiye’de kuracağını savunan Özel, adil ücret, gelire göre kira sistemi, yasaksız bir Türkiye ve vizesiz Avrupa hedeflerini dile getirdi.

Mitingin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını yapan Özel, parti binalarını “baba ocağı” olarak nitelendirerek, “Bu kapı vatanını, bayrağını ve milletini seven herkese açıktır” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.