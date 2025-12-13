Bakan Bayraktar: Petrol üretiminde zirve Şırnak’ta, yeni hedef Diyarbakır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerine hitap etti. Bayraktar, madencilikten petrol ve doğal gaza, yenilenebilir enerjiden nükleer yatırımlara kadar birçok alanda gelinen noktayı rakamlarla anlattı.

GABAR'DA REKOR ÜRETİM, DİYARBAKIR GÜNDEMDE

Petrol alanındaki çalışmalara değinen Bayraktar, Şırnak Gabar sahasında günlük üretimin 81 bin varile ulaştığını belirtti. Bu sahayla birlikte Şırnak’ın Türkiye’de en fazla petrol üreten il konumuna geldiğini vurgulayan Bayraktar, “Diyarbakır’da yürüttüğümüz çalışmalarda yatay sondaj yöntemiyle üretilebilecek ciddi miktarda kaya petrolü rezervi olduğuna inanıyoruz. İnşallah sırada Diyarbakır var” dedi.

DOĞAL GAZDA ÜRETİM REKORU

Bayraktar, yurt içi ve yurt dışındaki kara ve deniz sahalarında günlük doğal gaz üretiminin 22 milyon metreküpü aşarak rekor kırdığını açıkladı. Sakarya Gaz Sahası’nda üretimin 9,5 milyon metreküpe çıkarıldığını, 2026’da “Osman Gazi” yüzer üretim platformuyla günlük kapasitenin 20 milyon metreküpe ulaşacağını ifade etti.

MADENCİLİKTE ÇEVRE VE DENETİM VURGUSU

Madencilik faaliyetlerinde çevreye duyarlılığın artırıldığını kaydeden Bayraktar, bugüne kadar 18 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın rehabilite edildiğini, yaklaşık 24 milyon ağacın dikildiğini söyledi. Denetimler kapsamında binlerce firmaya idari yaptırım uygulandığını da aktardı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE TÜRKİYE, AVRUPA'DA İLK 5'TE

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında önemli bir noktaya ulaştığını belirten Bayraktar, kurulu gücün 121 bin MW’ı aştığını söyledi. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güçteki payının yüzde 62’ye yükseldiğini kaydeden Bayraktar, “Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada yer alıyor” dedi.

NÜKLEER VE ULUSLARARASI PROJELER

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tamamlanmasıyla elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unun karşılanacağını belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya’da yeni nükleer santral projeleri ile küçük modüler reaktörler (SMR) için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca Somali’de 2026 yılında ilk sondajın yapılmasının hedeflendiğini duyurdu.

ENERJİ FATURALARINA BÜYÜK DESTEK

Bayraktar, 2025’in ilk 11 ayında vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturaları için yaklaşık 578 milyar TL’lik devlet desteği sağlandığını, yıl sonunda bu rakamın 646 milyar TL’yi aşmasının beklendiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, “Yerli kaynaklara dayalı, güçlü ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı kurmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.