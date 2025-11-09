Ali Babacan: Eurofighter iyi tercih oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Hakan Çelik’in Youtube programında savunma sanayi, yerli otomobil TOGG ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki fırsatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

F-35'LER TÜRKİYE'NİN HAKKI

Babacan, F-35 programında Türkiye’nin hak sahibi olduğunu söyledi. “Para verdik, alın terimiz var. Neden hakkımızdan vazgeçelim?” diyen Babacan, CATSA yaptırımları nedeniyle uçakların alınamadığını ve teknolojisinin halen sorunlu olduğunu ifade etti.

EUROFIGHTER ALIMI VE SAVUNMA STRATEJİSİ

Eurofighter alımının Türkiye için doğru bir tercih olduğunu belirten Babacan, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini vurguladı: “İHA-SİHA konusunda Türkiye artık dünyada kendinden söz ettiriyor” dedi.

SAVUNMA SANAYİİ VE EKONOMİK FIRSATLAR

ABD ve Avrupa’nın savunma harcamalarındaki artışın Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirten Babacan, “Türkiye’nin savunma fonlarından pay alması, ekonomik kaderimizi değiştirebilir” ifadelerini kullandı.

KAAN VE MİLLİ GURURLAR

Babacan, KAAN’ın Endonezya’ya satışından gurur duyduğunu ve HÜRJET projesinin de önemli bir başarı olduğunu söyledi. TUSAŞ, ASELSAN ve BAYKAR gibi milli kuruluşları “gururumuz” olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜCÜ VE STRATEJİK KONUMU

Ali Babacan, Türkiye’nin nüfusu, toprak büyüklüğü ve stratejik konumu ile bölgesel bir güç olduğunu vurguladı. Afrika, Asya ve Avrupa’daki diplomatik ve ticari ilişkilerin Türkiye’nin büyük potansiyelini ortaya koyduğunu söyledi.

"SAVUNMA SANAYİSİNE ÖĞRENCİLİKTEN AŞİNAYIM"

Babacan, savunma sanayisine olan ilgisinin öğrencilik yıllarına dayandığını belirtti. İDEF fuarlarını takip ettiğini, ASELSAN’da staj yaptığını ve F-16 test uçuşlarını izlediğini söyledi.

MÜTTEFİKLERLE İLİŞKİLER VE NATO ELEŞTİRİSİ

Babacan, Türkiye’nin müttefikleriyle ilişkilerindeki sorunlara değinerek Patriot ve F-35 süreçlerindeki sıkıntılara işaret etti: "İlk yanlış ilikleyen Türkiye değildi, müttefiklerimiz güvenmediği anda ilişkiler başka yöne evrildi."

TOGG TAKSİ ÖNERİSİ

Babacan, Türkiye’deki tüm taksilerin TOGG marka elektrikli araçlar olmasını ve ÖTV ile KDV’den muaf şekilde satışa sunulmasını önerdi. “Kendi markamıza gözümüz gibi bakıp yaygınlaştırmalıyız. Onlar yapmazsa biz yaparız” diyen Babacan, taksi duraklarına şarj istasyonları kurulabileceğini ve elektrikli taksilerin çevre dostu, maliyet açısından avantajlı olacağını vurguladı.

YERLİLİK VE MARKA KONTROLÜ

TOGG’un elektrikli araçla başlamasını akıllıca bir adım olarak nitelendiren Babacan, yerli markanın tasarım ve fiyat politikasının kontrolünün önemli olduğunu belirtti: "Yerlilik oranı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi."