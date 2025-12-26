KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Özgür Özel’i ağırladı

- KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Lefkoşa’da kabul etti.
- Özel, KKTC temasları kapsamında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’yi de ziyaret etti.
- Ziyaret sonrası Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserini izlemek üzere Lefkoşa’ya gelen Özgür Özel, ziyaret programı çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman, Özel’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
CTP'YE TEBRİK ZİYARETİ
CHP Genel Başkanı Özel, KKTC temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli’ye de tebrik ziyaretinde bulundu. Özel, CTP Genel Merkezi’ndeki ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığına geçti.
YENİ YIL KONSERİNE KATILDI
Resmi görüşmenin ardından Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserini izledi. Program, kültürel etkinliklerle devam etti.