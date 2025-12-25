Bakan Bak: Dijital bağımlılıkla mücadelenin en etkili yolu spordur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 4 bin 300 metrekarelik alana sahip Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Basketbol, voleybol, hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak tesisin açılışı, Gaziantep’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümüne denk getirildi.

Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından 55 branştan yaklaşık 40 bin sporcunun yer alacağı 4’üncü Gazi Oyunları’nın da startı verildi.

"KAMİL OCAK İSMİ, BİR VEFA GÖSTERGESİDİR"

Bakan Bak, tesisin 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Salonun isminin eski Spor Bakanı merhum Kamil Ocak’ı yaşatmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Bak, “Böylesine önemli bir devlet adamının adını spor tesisinde yaşatmak hepimiz için bir vefa borcudur” dedi.

"SPOR, GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLAR"

Türkiye’nin spor yatırımlarıyla güçlendiğini ifade eden Bak, gençlerin sporla büyümesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere selamlarını ileten Bak, Türkiye genelinde spor altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI AİLELERE ÇAĞRI

Konuşmasının önemli bir bölümünü dijital bağımlılığa ayıran Bakan Bak, sporun bu alandaki en güçlü araç olduğunu vurguladı:

Dijital bağımlılıkla mücadelede en etkili yol spordur. Tüm ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Belediyelerimiz büyük yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Hareketli yaşamı hayatımızın merkezine almalıyız.

"OBEZİTE ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK TEHLİKELERİNDEN BİRİ"

Bakan Bak, sağlıklı yaşamın önemine de değinerek obeziteye karşı spor ve hareketli yaşamın vazgeçilmez olduğunu söyledi. “Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareket edelim” çağrısında bulundu.

TÜRK SPORU 2025'E BAŞARILARLA DAMGA VURDU

Türkiye’nin 2025 yılında uluslararası alanda önemli sportif başarılar elde ettiğini hatırlatan Bak, “12 Dev Adam”ın Avrupa ikinciliği, Kadın Milli Voleybol Takımı’nın dünya ikinciliği ve Tekvando Milli Takımı’nın dünya şampiyonluğu gibi başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

"GAZİANTEPİ SPOR ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Gaziantep’te sporu tabana yaymak adına önemli çalışmalar yapıldığını belirten Bak, 4’üncü Gazi Oyunları’nın binlerce genci sporla buluşturmasının büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

GAZİANTEP'İN KURTULUŞU VE GAZZE VURGUSU

Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin tarihteki önemine değinen Bakan Bak, benzer bir direniş ruhunun bugün Gazze’de yaşandığını söyledi. Türkiye’nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Bak, bunun ancak güçlü bir ülke olmakla mümkün olacağını ifade etti.

Programın sonunda Bakan Bak, “Gaziantep’e Değer Katanlar” ödül törenine katılarak çeşitli isimlere plaket takdim etti.