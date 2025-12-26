Bayramov: Türkiye, Azerbaycan’ın en yakın ve stratejik müttefikidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, 2025 yılı dış politika faaliyetlerini, bölgesel gelişmeleri ve uluslararası ilişkileri değerlendirdi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

Bayramov, Azerbaycan dış politikasında komşu ülkelerle ilişkilerin öncelikli konumda olduğunu belirterek, Türkiye, İran ve Gürcistan ile yıl boyunca üst düzey temasların sürdüğünü ifade etti. Türkiye ile müttefiklik ilişkilerinin yoğun biçimde devam ettiğini vurgulayan Bayramov, 2025 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’ye 3, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Azerbaycan’a 4 ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

RUSYA İLE İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ

Geçtiğimiz yıl AZAL’a ait uçağın düşürülmesinin ardından Rusya ile ilişkilerde gerginlik yaşandığını hatırlatan Bayramov, buna rağmen diplomatik temasların kesilmediğini söyledi. Düşenbe’de gerçekleştirilen Aliyev–Putin görüşmesi ve Rusya’nın olayla ilgili sorumluluğu kabul etmesinin, ilişkilerin normalleşmesine katkı sağladığını belirtti.

TÜRKİYE İLE 18 ORTAK TATBİKAT

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin arttığını dile getiren Bayramov, “2025 yılı içerisinde Azerbaycan askerleri Türkiye ile ikili ve çok taraflı olmak üzere toplam 18 tatbikata katılmıştır. Azerbaycan’da düzenlenen 4 askeri tatbikata ise Türkiye askerleri iştirak etmiştir” dedi.

BATI'YA ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Bayramov, Batılı ülkelerin Karabağ’daki ayrılıkçı yapıya yönelik tutumunu eleştirerek, sözde rejimin temsilcilerine vize verilmesini çifte standart olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımın uluslararası hukukla bağdaşmadığını ifade etti.

"ANTİSEMİTİZM VE İSLAMOFOBİ KONUSUNDA ÖRNEK BİR ÜLKEYİZ"

Bazı ülkelerin insan hakları üzerinden eleştiriler yönelttiğini söyleyen Bayramov, Azerbaycan’ın antisemitizm ve İslamofobi ile mücadelede birçok ülkeye örnek olabilecek bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ, EŞİ BENZERİ OLMAYAN NİTELİKTEDİR"

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine özel vurgu yapan Bayramov, 44 günlük Vatan Savaşı sürecinde Türkiye’nin verdiği siyasi ve manevi desteğin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Dünyada hiçbir başka devlet, Türkiye kadar Azerbaycan’a yakın olmamıştır” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'E DÜZENLİ İNSANİ YARDIM

Azerbaycan’ın Filistin meselesindeki tutumuna da değinen Bayramov, iki devletli çözümü desteklediklerini ve Filistin’e düzenli insani yardım sağladıklarını söyledi. Azerbaycan’ın İsrail ile iyi ilişkilerinin, bu ilkesel duruşu değiştirmediğini vurguladı.

ZENGEZUR KORİDORU VE TRIPP VURGUSU

Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bayramov, Azerbaycan’ın onayı olmadan projenin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Projenin, Orta Koridor açısından stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE, TDT'NİN ÖNCÜ DEVLETİDİR"

TDT’ye olan ilginin son yıllarda arttığını belirten Bayramov, Türkiye’nin teşkilatın lokomotif gücü olduğunu söyledi. Azerbaycan’ın da bölgesel ve küresel süreçlere etki edebilen güçlü bir aktör haline geldiğini vurguladı.

ERMENİSTAN İLE TİCARİ İLİŞKİLER İLK AŞAMADA

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ticari ilişkilerin sıfırdan inşa edildiğini belirterek, petrol ürünleri ihracatının başladığını ve ekonomik ilişkilerin kademeli olarak genişleyebileceğini kaydetti.