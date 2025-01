Bakan Göktaş: Biz aile dedikçe, onlar kadın diyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 7’nci Olağan İl Kongresi’ne katılarak önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlar için hayata geçirilen reformlara değinen Bakan Göktaş, kadınların toplumsal yaşamda daha aktif ve görünür hale gelmesini sağladıklarını belirtti.

“28 Şubat’ta bu ülkede kadınların inançları ve başörtüleri nedeniyle eğitimden, istihdamdan nasıl dışlandığını hepimiz gördük” diyen Göktaş, Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olduğu 2009 yılında yaşadığı anıları da paylaştı:

AİLE VE KADININ GÜCÜ ÜZERİNE VURGU

Bakan Göktaş, ailede kadını ayırmak isteyenlerin tuzağına düşmeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

Biz aile dedikçe bunu anlamayan bir zihniyet var. Biz aile diyoruz, onlar kadın haklarından bahsediyor. Kadınlar ve aileyi birbirinin rakibi olarak gösteriyor. Bakın bu aile ve kadın rekabetçi değildir. Onlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Bir ailede kadın güçlü olursa, o aile mutlu olur. O çocuklar daha güvende olur. Ben şunu sormak istiyorum, sizin ailelerinizle derdiniz nedir? Ailelerimiz bizim toplumumuzun güvencesi, temelidir. Biz ne diyoruz, devlet baba, vatan anadır diyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda aileyi güçlendirmek, geleceğimize yatırım yapmak oldukça kıymetli. Tabii ki bunu yaparken ailenin içinde, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, engellisiyle, yaşlısıyla her bireyini güçlendirmemiz lazım. Bunu zaten toplumumuz çok net bir şekilde görüyor. Ancak bazıları sırf aileye biraz daha çarpmak üzerinden farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Biz bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bizim için ailemiz çok kıymetli, kadınlar kıymetli, ailenin her bir ferdi kıymetli. Bir ailede kadın güçlüyse, kadın sağlıklıysa o ailede huzur, mutluluk, çocuklar da güçlü olur. Dolayısıyla bizler her türlü aileleri kuvvetlendirmeye, aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Tabii aile yapısını korumak ve geleceğe yatırım yapmak oldukça önemli. Görüyoruz şimdi sosyal medyanın riskleriyle çocuklarımıza farklı içerikler sunuluyor.