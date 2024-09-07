Bakan Yerlikaya'dan Kastamonu'da vatandaşlara helva ikramı Kastamonu'da esnaf ve halkla buluşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu pastırmasını deneyip, ardından vatandaşlara çekme helva ikramında bulundu.

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İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'daki çeşitli etkinlikler için şehre geldi. İlk olarak Türkiye'nin Huzur Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Yerlikaya, ardından Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ESNAF ZİYARETİ

Tarihi Nasrullah Meydanı'na geçen Bakan Yerlikaya, burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Dükkanları ziyaret ederken Kastamonu simidi satın alıp, Kastamonu pastırmasını tattı.

VATANDAŞLARA HELVA İKRAM ETTİ

Taşköprü simidi satan esnafla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Yerlikaya, vatandaşlara Kastamonu çekme helvası ikram etti.

Ayrıca, Nasrullah Kadı Camii'nin şadırvanından su içerek vatandaşlarla sohbet etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)