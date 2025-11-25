Binali Yıldırım: Önceliğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” sürecinin başladığını belirten Yıldırım, bunun kardeşliği büyüten, düşmanlığı azaltan bir çağ olduğunu ifade etti.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Yıldırım, Türkiye’nin tüm farklılıklarıyla birlikte yeterli bir ülke olduğuna vurgu yaptı. “Yeni dönemde önceliğimiz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir” diyen Yıldırım, daha huzurlu, güvenli ve müreffeh bir Türkiye hedeflediklerini söyledi. “Bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ BİR ADIM ÖNE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuşmasında ülke ekonomisine de değinen Yıldırım, Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer aldığını belirtti. Sağlıkta dünyanın beşinci, ulaşımda ise sekizinci ülkesinin Türkiye olduğunu söyleyen Yıldırım, “Türkiye büyük bir medeniyetin mirası üzerinde yükselen, küllerinden doğan bir millettir.” dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZER: "TUNCELİ'DE SİYASETİ GÖNÜL DİLİYLE YAPACAĞIZ"

Toplantıda konuşan AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, kentin kardeşliğin ve dayanışmanın merkezi olduğunu vurguladı. Siyaseti çatışma yerine samimiyet diliyle yapacaklarını söyleyen Özer, “Kapımız da gönlümüz de herkese açık. Amacımız gönül kazanmak ve ayrışmaları birleştirmek” dedi.

Özer, Tunceli’nin hizmet, yatırım ve gönül belediyeciliğinde hak ettiği seviyeye ulaşması için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.