CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Özgür Çelik kazandı CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kazanan taraf değişimciler oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik ipi göğüsledi.

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde kazanan isim belli oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı.

Değişimcilerin adayı Özgür Çelik, Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'a üstünlük sağladı.

Böylelikle yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Özgür Çelik oturdu.

Ekrem Başkan sloganları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik'in seçimi kazanmasının ardından salonda sık sık, "Ekrem Başkan" sloganları atıldı.

İmamoğlu: Kapsayıcılık kazandı

Seçimler biter bitmez paylaşım yapan İmamoğlu, nezaket ve kapsayıcılığın galip geldiğini söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız" dedi.

Özgür Çelik kimdir?

14 Haziran 1981'de Sivas'ta doğan Özgür Çelik, 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.

İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yaptı.

İkinci yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkanı seçildi.

22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.