CHP kurultayında konuşma polemiği: 1 saat önce haber verilen Mansur Yavaş'tan sitem Ekrem İmamoğlu'nun 50 dakikalık konuşma yaptığı kurultayda, kendisine 1 saat önce konuşma yapacağı bilgisi verildiği için kürsüye hazırlıksız çıkan Mansur Yavaş, sitem dolu bir konuşma yapınca salon buz kesti.

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Haber Merkezi

CHP'de kurultay haftası...

20. Olağanüstü Tüzük Kurultay'ında dün yeni tüzük kabul edilirken bugün parti programı çalışmaları yapıldı.

Özgür Özel'in '2025 kasım ayında erken seçim yapılsın' çağrısı yaptığı kurultayda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da partililere hitap etti.

50 dakikalık uzun bir konuşma yapan İmamoğlu'ndan sonra kürsüye Mansur Yavaş çıkı.

Fakat Yavaş, kendisine konuşma yapacağı bilgisinin 1 saat önce verildiğini belirterek sitem etti.

"KONUŞMA YAPACAĞIM 1 SAAT ÖNCE BİLDİRİLDİ"

Yavaş, "Polemik çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkan gibi coşkulu konuşmak isterdim ama bana konuşma yapacağım 1 saat önce bildirildi.

Ayrıca biz 14 büyükşehir belediye başkanıyken sadece iki büyükşehir belediye başkanının konuşturulmasıyla aylardır yakılan fitne ateşine, 'Ekrem mi Mansur mu' diyerek odun atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖNLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTILAR

Yavaş'ın bu sitemi salonda buz gibi bir hava estirdi.

Konuşmalardan sonra tüm büyükşehir başkanlarının fotoğraf için kürsüye çıktığı anlarda ise İmamoğlu ve Özgür Özel, hemen Yavaş'ın yanına gitti.

"BENİM HABERİM YOKTU"

Müzik ve uğultu arasında İmamoğlu'nun "Aydınlatalım, benim haberim yoktu" dediği duyuldu.