CHP'de kurultay maratonu başlıyor: MYK ve PM toplantıları yapıldı

- CHP'de 39. Olağan Kurultay öncesinde MYK ve PM toplantıları yapıldı.
- Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, kurultayda yenilenecek yönetim kadroları ve parti programının onaylanması beklentisi var.
- Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, önemli yönetim değişiklikleri öngörülüyor.
CHP'de yine kurultay telaşı var.
Parti 3 yılda 3. kurultayına hazırlanıyor...
4-5 Kasım 2023 yılında yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süreli genel başkanlığına son veren kurultayda yaşandığı iddia edilen şaibeler nedeniyle dava süreci devam ederken Genel Başkan Özgür Özel partiyi 22. olağanüstü kurultaya götürdü.
Özel, 21 Eylül'deki kurultayda yeniden genel başkan seçilirken yarın yeniden kurultay maratonu başlayacak.
Bu kapsamda kurultay öncesinde partide iki önemli toplantı yapıldı.
MYK SON TOPLANTISINI YAPTI
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.
PARTİ MECLİSİ DE TOPLANDI
CHP Parti Meclisi (PM) de kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı, 1 saat sürdü.
PM'de 39. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlandı.
Özel, PM üyelerine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Üç gün sürecek 39’uncu Olağan Kurultay’da CHP, yenilenen parti programını onaya sunacak, genel başkanını seçecek ve yeni yönetim kadrolarını belirleyerek değişim mesajı verecek.
Kurultayda Özgür Özel'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim kadrolarında önemli değişiklikler bekleniyor.