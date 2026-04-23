CHP'lilerin 23 Nisan protestosuna Faruk Acar'dan tepki

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Gaziantep’te bu yıl siyasi bir tartışmaya sahne oldu. Törende sahne alan çocuk mehteran takımına CHP grubunun tepki olarak sırtını dönmesi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

TÖRENDE MEHTER GÖSTERİSİNE "SIRT DÖNDÜLER"

Kutlamalar sırasında sahne alan çocuk mehteran takımının performansı devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin gösteriyi izlemeyerek arkasını döndüğü görüldü. Bu anlar tören alanında dikkat çekti.

CHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, protestonun gerekçesini açıklayarak çocukların “saray kültürüne özendirilmesine karşı oldukları için” böyle bir tutum sergilediklerini ifade etti.

FARUK ACAR: "BİLDİĞİMİZ CHP"

Yaşanan görüntülere ilişkin Faruk Acar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Acar’ın açıklamasında, söz konusu davranışın eleştirildiği ve kamuoyunda tartışma yarattığı belirtildi.

Bildiğimiz CHP!

ne tarihle barışıklar, ne de değerlerle…

CHP İyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor..



Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu.

Türkiye’nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar.



Yazık… Türkiye’nin ana muhalefeti bu halde.

TARTIŞMA, SOSYAL MEDYAYA DA YANSIDI

Tören sırasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı görüşler üzerinden geniş bir tartışma oluştu. Olay, 23 Nisan kutlamalarının siyasi yorumlara da sahne olduğu örneklerden biri olarak öne çıktı.