Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yerel yönetimlerde muhalefetten AK Parti'ye geçişler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantı öncesinde AK Parti’ye katılım süreci tamamlanan belediye başkanları için rozet takma töreni düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN YENİ KATILIMLARA ROZET

MKYK toplantısı öncesinde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti saflarına katılan belediye başkanlarının rozetlerini tek tek takarak kendilerini tebrik etti. Tören, partililerin katılımıyla kongre merkezinde yapıldı.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti’ye katılan belediye başkanları şu isimlerden oluştu:

Mehmet Aydın – Konya Çumra Belediye Başkanı (Yeniden Refah Partisi)

Davut Karadavut – Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı (Yeniden Refah Partisi)

Hasan Turgut – Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı (CHP)

Şenol Öncül – Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı (CHP)

DAHA ÖNCE 9 BELEDİYE BAŞKANI KATILMIŞTI

Daha önce AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda düzenlenen toplu katılım töreninde 9 belediye başkanı, AK Parti kadrolarına dahil olmuştu.

AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında 6 CHP’li, 2 İyi Partili ve 1 bağımsız ismin yer alması, yerel siyaset dengelerinde önemli bir değişim olarak değerlendirildi. Söz konusu geçişler, son dönemde belediyeler düzeyinde yaşanan siyasi hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı.

DAHA ÖNCE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Törenle AK Parti saflarına katılan belediye başkanları şunlar oldu:

Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Mustafa İberya Arıkan – Söke Belediye Başkanı

Malik Ercan – Yenipazar Belediye Başkanı

Osman Yıldırımkaya – Sultanhisar Belediye Başkanı

Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı

Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Belediye Başkanı

Mustafa Kodal – Isparta Yalvaç Belediye Başkanı

İsmail Akpınar – Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı

Muammer Yanık – Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı