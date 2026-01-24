Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın’da yoğun ilgi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” 6 bin 973 konut kura çekimi, bin 482 konut anahtar teslimi, şehir hastanesi ile tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış törenine katılmak üzere Aydın’a geldi. Erdoğan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve yöresel kıyafetler giyen çocuklar tarafından karşılandı.

TOPU AÇILIŞ TÖRENİ ÖNCESİ YOĞUNLUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek toplu açılış töreni öncesinde kent genelinde hazırlıklar tamamlandı. Törenin yapılacağı Atatürk Kent Meydanı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı alana vatandaşlar kontrollü şekilde alınmaya başlandı.

MİTİNG ALANI KISA SÜREDE DOLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı miting alanı, vatandaşların yoğun ilgisiyle kısa sürede doldu. Açılış töreni ve kura çekiminin öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.