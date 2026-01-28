Gazze Barış Kurulu’ndan Türkiye’ye kurucu üyelik mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle kurulan Gazze Barış Kurulu, yeni katılımcı ülkelere ilişkin açıklamasını yaptı. Kurulun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazze Barış Kurulu, Türkiye’yi büyüyen uluslararası yapımızın kurucu üyesi olarak memnuniyetle karşılamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

BM KARARIYLA KURULDU: BARIŞ PLANININ UYGULANMASINDAN SORUMLU

Gazze Barış Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı doğrultusunda hayata geçirildi. Kurul, Trump tarafından açıklanan ve Gazze’de çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik Barış Planı’nın uygulanmasından sorumlu olacak.

Trump, 9 Ekim 2025’te Mısır’da süren müzakereler sırasında İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuş, plan İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün yürürlüğe girmişti.

GAZZE İÇİN YENİ YÖNETİM MODELİ

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze’de saldırılarını sürdürdüğü süreçte, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak’ta barış planının ikinci aşamasının başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere Filistinli teknokratlardan oluşan ve Ali Şaas’ın başkanlığını yaptığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kuruldu.

ERDOĞAN'A KURUCU ÜYELİK DAVETİ

Trump, Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu olacak Barış Kurulu’na Türkiye’yi kurucu üye olarak davet etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu daveti kabul etmişti. Kurulun kuruluş sözleşmesi, Trump’ın başkanlığında 19 ülkenin temsilcileri tarafından imzalandı.

Yeni yapılanmada Barış Kurulu; Barış Kurulu, Barış Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu olmak üzere üç ana organdan oluşuyor.

DAVOS'TA İMZA TÖRENİ

“Gazze için Barış Kurulu Şartı” imza töreni, 22 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlendi. Trump, törende ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı uyarınca Barış Kurulu’nun Gazze’deki yetkilerini düzenleyen ilk kararı da imzaladı.

TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL ETTİ

Törende Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. İmza atan liderler arasında Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile birçok ülkenin lideri ve temsilcisi yer aldı.

21 ÜLKE KURULA KATILDI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD ile birlikte Barış Kurulu’na katılan ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye, Bahreyn, Fas, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan.

"BM'YE ALTERNATİF" TARTIŞMASI

Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu’nun Birleşmiş Milletler’e alternatif bir yapı olup olmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden henüz hiçbiri, kurula katılma taahhüdünde bulunmadı. Rusya teklifi incelediğini açıklarken, Fransa daveti reddetti. İngiltere katılmayacağını duyururken, Çin’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.