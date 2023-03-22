Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meral Hanım'a rağmen HDP'yi masaya oturttular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin en başından beri masanın yedinci ortağı olduğunu, Meral Akşener'in itirazlarına rağmen HDP'nin taleplerinin kabul edildiğini ve masaya oturtulduğunu belirtti.

Haber Merkezi

NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

HDP'nin 6'lı masa ile ittifakını da yorumlayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Benim vatandaşım, milli ve yerli olan yönetime layıktır"

HDP en başından beri bu masanın yedinci ortağı idi. Biz masanın altında demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. CHP'nin HDP ile asgari müşterekleri olduğunu biliyoruz. HDP eşittir PKK'dır, YPG, PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Benim vatandaşım millidir, yerlidir, özellikle dışarılardan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Emperyal kafaların tamamen dışında milli ve yerli olan yönetime benim vatandaşım layıktır. Benim vatandaşlarımı Kürt de olsa, Zaza da olsa, bunların ölümüne neden olanları dışarı çıkartmak için gayret sarfediyorsak bunun hesabını ne bu dünyada ne de ebedi alemde veremeyiz?

"Meral Hanım, HDP masaya oturamaz demişti, oturttular"

HDP'lerin planları arasında neler var? Kandil'deki talimatlarını uygulamak var. 6'lı Masa'nın görüştüğü HDP budur. Kandil'deki terörist elebaşları da zaten 6'lı Masa'nın kendileri için umut verdiğini söylüyorlar. Meral Hanım HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına oturmuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor. 14 Mayıs'ta inşallah hepsine gereken dersi benim aziz milletim verecek.

"Hile hurda hainlik, bu masada her şey var"