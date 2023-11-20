Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya konuşması, CHP'yi rahatsız etti Davos konuşmasının ardından en etkili çıkış olarak tarihe geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin'de Almanya Başbakanı ile yaptığı basın toplantısındaki sözleri, CHP'de rahatsızlığa neden oldu: "Ülkemiz adına üzülüyoruz"

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kritik görüşme öncesi basına açıklamalarda bulunmuştu.

Alman gazeteciye verdiği ayar, dünyada gündem oldu

Alman gazetecinin Hamas sorusuna sert yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail kiliseleri vuruyor bundan rahatsızlık duymuyor musunuz" sözleriyle gazeteciye cevabını vermişti. Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun en kritik ülkelerinden birisi olduğuna vurgu yapmıştı.

Erdoğan'ın Almanya'daki eleştirileri, CHP'yi rahatsız etti

Erdoğan'ın Davos'tan sonra en etkili çıkış olarak tarihe geçen Berlin konuşması, CHP'de rahatsızlığa neden oldu.

CHP sözcüsü Deniz Yücel,



"Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Almanya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Alman medyasında da alay konusu oldu. Ülkemiz adına üzülüyoruz."

sözlerini sarf ederek, partisinin duruşunu bir kez daha tescillemiş oldu.