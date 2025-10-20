DEM Parti: 11. Yargı Paketi'nin taslağını dahi kabul etmiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, bu hafta Genel Kurul’a gelecek Suriye, Irak ve Lübnan tezkereleri ile gündemdeki 11. Yargı Paketi taslağına sert eleştirilerde bulundu.

"BU TASLAĞIN RESMİLEŞMESİNİ DAHİ KABUL ETMİYORUZ"

Koçyiğit, henüz resmiyet kazanmayan 11. Yargı Paketi taslağının sızdırılması konusunda da hükümete tepki gösterdi:

Bu, AK Parti'nin klasik taktiğidir. Önce taslağı sızdırırlar, kamuoyunun tepkisini ölçerler, sonra yasayı Meclis’e getirirler. Ancak biz bu taslağın resmileşmesini dahi kabul etmiyoruz. İnsan haklarına aykırı bir düzenleme ile karşı karşıyayız.

"TASLAK, İNSAN HAKLARINA VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Koçyiğit, taslakta yer alan “biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışlara üç yıla kadar hapis cezası” maddesine tepki göstererek bunun, ifade özgürlüğüne ve yurttaşların varoluşuna yönelik bir tehdit olduğunu söyledi:

Bu düzenleme, LGBT+ bireyler başta olmak üzere toplumsal cinsiyet kalıplarına uymayan herkesin yaşamını cezalandırma potansiyeli taşıyor. Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırıdır. Bu nedenle biz, daha resmileşmeden bu teklife muhalefet etmeye başlıyoruz.

"EŞİTLİK, BENZER OLANLARIN DEĞİL, TÜM YURTTAŞLARIN HAKKIDIR"

Koçyiğit, hükümeti uluslararası hukuk ve insan hakları standartlarına uymaya çağırarak konuşmasını şöyle tamamladı:

Eşit yurttaşlık, sadece birbirine benzeyenlerin değil, her bir varoluşun hakkıdır. Bu ilkeyi ihlal eden her adım, insan haklarına aykırıdır. Bu sızan taslak resmileşmeden reddedilmelidir.

"SAVAŞ TEZKERESİ SÜREÇLE UYUŞMUYOR"

Koçyiğit, hükümetin Genel Kurul gündemine yeniden bir “savaş tezkeresi” getirmesini eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

Tam da barışı, silahsızlanmayı ve çatışmasızlığı konuştuğumuz günlerde, iktidarın yeni bir savaş tezkeresi getirmesini doğru bulmuyoruz. Bu tezkereyle Türkiye’nin hem Suriye’de hem Irak’ta asker bulundurmasının süresi uzatılmak isteniyor. Bu, başka ülkelerin iç işlerine müdahaledir; meşru da değildir, hukuki de.

DEM Partili Koçyiğit, tezkerenin yürütülen süreçle “uyumsuzluk içinde” olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bölgeye yönelik güvenlik politikalarının sorunları çözmek yerine daha da derinleştirdiğini söyledi.

"HALKLARIN GEREKSİNİMLERİ ESAS ALINMALI"

Tezkerede yer alan “Suriye yönetiminin gereksinimleri” ifadesini eleştiren Koçyiğit, şu soruyu yöneltti:

Dikkate alınması gereken Suriye yönetiminin mi, yoksa orada yaşayan Kürt, Arap, Ezidi, Dürzi, Arap Alevi halklarının mı gereksinimleridir? Bizim açımızdan esas olan, demokratik ve birleşik bir Suriye’nin inşasıdır.

Koçyiğit, Türkiye’nin Suriye politikasının “aşırı müdahaleci” olduğunu ve bu yaklaşımın bölge halklarının iradesine zarar verdiğini savundu.

"SAVUNMA HARCAMALARI BÜTÇENİN YÜZDE 11,4'Ü"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek 2026 bütçesine de değinen Koçyiğit, savunma harcamalarının büyüklüğüne dikkat çekti: