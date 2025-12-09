Özgür Özel: Bizi seven arkamızdan gelsin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği’nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlediği ödül törenine katıldı. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte törene katılan Özel, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun 2025 Yılı İnsan Hakları Onur Ödülünü aldığı etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SİVİL DARBE MEKANİĞİ İŞLİYOR"

İktidarın yargı süreçleri üzerinden bir “sivil darbe” girişiminde bulunduğunu öne süren Özel, 20 yıl öncesine uzanan sorgulamaların kötü niyet taşıdığını savundu. Özel, İBB çalışanları ve bürokratlara yönelik baskı niteliğindeki sorgulamaların, yaklaşan “bir haysiyet cellatlığının işareti” olduğunu söyledi.

Şubat 2024’te yaptığı uyarıyı hatırlatan Özel, “Bu darbe, bir iktidarın bir diğerine yaptığı darbe türünde değil; bugünün iktidarının yarının iktidarına yönelik giriştiği bir darbe” ifadelerini kullandı.

"EVDE OTURARAK EKREM BAŞKAN ÇIKMAZ"

Konuşmasının devamında yurttaşlara çağrı yapan Özel, pasif kalmanın çözüm olmayacağını belirtti:

“‘Haksızlık var, Ekrem Başkan çıkmalı’ diyorsan sen de evinden çıkmalısın. Evde oturarak bu iş olmuyor. Risk almadan, meydan okumadan başarı gelmez.”

"KALABALIKLAŞMAZSAK BAŞARAMAYIZ"

Özel, demokratik ve barışçıl direniş çağrısı yaparak kalabalıkların önemine vurgu yaptı:

“Biz kimseyi polisle, askerle çatışmaya çağırmıyoruz. Meşru meydanlarda çok olmaya çağırıyoruz. 10 bin kişi başka, 100 bin başka, 1 milyon bambaşka bir şey.”

Sandığa müdahale ihtimaline karşı toplumsal dayanışmanın hayati olduğunu belirten Özel, “O sandığa uzanan elleri hep birlikte geri püskürtmek için size ihtiyacımız var” dedi.

"BİZİ SEVEN ARKAMIZDAN GELSİN"

Özel, sevgi ifade etmekle yetinilmemesini isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“‘Özgür Başkanım seni çok seviyorum, Ekrem Başkan’a selam söyle’ diyorlar. Öyle sözle sevme dönemi bitti. Kimse bizi sadece sözle sevmesin. Bizi seven arkamızdan gelsin.”