Eray Güçlüer'den Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Yalan söylüyorsun CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK hakkında attığı alçak iftiralara stratejist Eray Güçlüer'den sert yanıt geldi. Güçlüer, Tanrıkulu'na 'Yalancısın' diyerek, "Yaralı teröriste bile ilk müdahalesini arazide yapan Mehmetçik'tir" ifadelerini kullandı.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na TSK hakkında söylediği sözlerden ötürü tepkiler sürüyor.

TSK'ya iftira attı

İHA ve SİHA'lara karşı çıkan Tanrıkulu'nun yeni skandalı, TSK'nın helikopterden 15 köylüyü attığını, köyleri ateşe vererek bombaladığını söylemesi olmuştu.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Tanrıkulu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan stratejist emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Tanrıkulu'nun TSK'ya iftiraları hakkında konuştu.

Tanrıkulu'na tepki: Yalancısın, TSK'nın şanıyla, şerefiyle oynayamazsın

Türk askerinin teröriste bile merhamet gösterdiğini söyleyen Güçlüer, "Yaralı teröriste bile ilk müdahalesini arazide yapan Mehmetçik'tir. Yaralı teröristi helikoptere sırtında taşıyan da Mehmetçik'tir. Yalan söylüyorsun. Bu yalanlarla bu milletin aklını karıştıramazsın. Bu milletin algısıyla oynayamazsın. TSK'nın şanıyla, şerefiyle oynayamazsın. Bu millet buna izin vermez, o devirler geçti." dedi.

"Ekmeğini yemeyip de yaralı teröriste yediren Mehmetçik bilirim"

Güçlüer sözlerini şu şekilde sürdürdü: