Eren Erdem, CHP'deki görevini bıraktı Mayıs seçimlerinden sonra CHP'nin sosyal medya ekibinin başına getirilen Eren Erdem, kurultay yenilgisinden sonra görevi bırakırken parti için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'de beklenen değişim oldu.

4-5 Kasım'da yoğun iki gün yaşayan CHP, yeni genel başkanını ve parti yönetimini seçti.

Özgür Özel, 13 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğine son vererek yeni genel başkan oldu.

CHP Parti Meclisi (PM) de büyük oranda değişti. Partide 11 Kasım'da yapılacak ilk PM toplantısından sonra da Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli olacak.

Bunun öncesinde ilk ayrılık yaşandı.

14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir yenilgi alan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK'ya kesmiş ve büyük oranda değişikliğe gidilmişti.

O dönemde göreve gelen en tartışmalı isim ise Eren Erdem oldu.

Tartışmalı MYK üyesi Eren Erdem

FETÖ'cü geçmişi, tartışmalı açıklamaları ve karıştığı suçlar nedeniyle kamuoyunda sevilmeyen isimlerden biri olan Erdem, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

5 aya yakın süre görevde kalan Erdem, kurultay sürecinden sonra istifa etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdem, parti için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

"Parti başarısı için mücadeleye devam"

Erdem, "Günü gelir, hakikatler elbet haklı çıkar. Artık, partimizin emrinde; seçim zaferleri için zindanlarda nasıl mücadele ettiysek; yeni yönetimimizin başarısı için de öyle mücadele ederiz. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi.

Eren Erdem'in görevden ayrılma haberleri sosyal medyada da gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı Erdem'in valizli fotoğraflarıyla yaptıkları mizahi paylaşımlarla beğeni topladı.

Kılıçdaroğlu eleştirileri ortaya çıktı

Eren Erdem, görevde olduğu süre boyunca başta CHP seçmeni olmak üzere her konuda eleştirilerin hedefindeki ilk isimlerden biri oldu.

Erdem'in göreve gelmesinden hemen sonra Kemal Kılıçdaroğlu hakkında seçimden hemen önce yaptığı olumsuz açıklamalar, CHP seçmeninde büyük huzursuzluk yaratmıştı.

CHP'de fenomen hesaplara para akıttı

Partinin kaynaklarını çok takipçili X hesaplarına akıtan Erdem, kurduğu troll ağıyla iktidarı hedef almıştı.

Erdem'in kurduğu ekip son olarak, kurultay sürecinde delegelere attıkları asılsız SMS'lerle sonucu etkilemeye çalışmıştı.