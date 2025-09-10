Gürsel Tekin, İstanbul il kongresinde oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve il yönetiminin, yapılacak olağanüstü kongrede delege sıfatıyla oy kullanamayacağına karar verdi.

Kararda, görevden alınan il yönetimi ile disiplin kurulu üyelerinin de kongrede oy hakkına sahip olmayacağı vurgulandı.

KONGRE SÜRECİNE SARIYER 1. İLÇE SEÇİM KURULU DEVAM EDECEK

YSK’nın kısa kararında, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasına ve kongreyle ilgili tüm işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmedildi.

MAHKEMEDEN TECBİR KARARI

Kısa kararda ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP’nin İstanbul’daki ilçe ve il kongreleri seçim çalışmalarının tedbiren durdurulduğu hatırlatıldı.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun, bu karar doğrultusunda YSK’ya görüş sorduğu belirtildi.

"DOĞAL DELEGE" TARTIŞMASINA NOKTA

YSK, mahkemenin ara kararına dayanarak, kayyum heyeti ile görevden alınan yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin olağanüstü il kongresinde “doğal delege” sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmetti.

Ayrıca, 39. Olağan İlçe Kongreleriyle seçilecek delegelerin olağanüstü il kongresinde delege olup olamayacağı konusunun da ilçe seçim kurulları tarafından yürütülecek sürece bağlı olacağı ifade edildi.