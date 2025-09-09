Barış Yarkadaş, CHP'li vekillerin Gürsel Tekin'e kurduğu oyunu anlattı

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, dün binaya girdi.

Gürsel Tekin'in binaya girişinde ve sonrasında da hareketli anlar yaşandı.

Tekin, bina içerisine girip basın toplantılarının yaptığı odaya geçtikten sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert bir tartışma yaşadı.

ERTAN YILDIZ'DAN BAHSETTİ

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile il binasında görüştü.

Özellikle Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşayan Tekin, yolsuzlukla anılan Ertan Yıldız'ın partide olduğunu ancak kendisinin ihraç edildiğini ifade etti.

Bu sırada Aytekin ve Namık Tan, Gürsel Tekin'i geçiştirmeye çalıştı.

Yaşanan tartışmanın videosunun ortaya çıkmasından sonra arka planını, Barış Yarkadaş anlattı.

"TEKİN'E TUZAK KURULDU"

Gürsel Tekin'e tuzak kurulduğunu ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Yarkadaş, şöyle dedi:

"GÜRSEL TEKİN TUZAĞI BOZDU"

Bülent Ağabey, bu videoyu çekmeyi 3. kattaki başkanlık odasında planladılar. Plana göre, Gürsel Tekin’i sinirlendirecekler, Tekin de Ensar Aytekin’e vuracaktı. Bu sırada videoyu DEVA’dan CHP’ye gelen vekil çekecek, troll ağı da dolaşıma sokacaktı. Gürsel Tekin o tuzağı 2 dakikada bozdu.

"ENSAR ELİNİ MASAYA VURDU, TEKİN SİNİRLENMEDİ"

Ensar elini masaya bilerek vurmasına rağmen, Tekin sinirlenmedi. Böylece tüm planları da suya düştü. Üstüne üstlük bu videodan bir de slogan çıktı. Gürsel Tekin’in “Biz Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı değiliz” sözü slogan oldu.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'I ARAYANLAR DÜŞÜNSÜN"