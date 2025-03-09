Gürsel Tekin'den yeni parti ilanı

Haber Merkezi

CHP'den istifa eden eski milletvekili Gürsel Tekin, siyasi kariyerine yeni bir yön verme kararı alarak yeni bir parti kuracağını duyurdu.

Tekin, parti kurma kararını duyurduğu açıklamasında, “Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz” ifadesini kullanarak, mevcut siyasi ortamda bir değişim yaratmayı hedeflediğini belirtti.

"KIRGINLARI, UMUTSUZLARI, SANDIĞA GİTMEYENLERİ ANLIYORUZ"

Ayrıca, kuracağı partinin, özellikle kararsız seçmenlerin sesine kulak verecek bir platform olacağına dikkat çekti. Tekin, partisinin, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm üretecek, adil ve eşitlikçi bir yaklaşımı benimseyeceğini vurguladı.

Gürsel Tekin'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: